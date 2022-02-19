ТАСС: в Луганске в ночь на субботу произошло не менее трех взрывов газопровода

Газопровод в Луганске был подорван в ночь на субботу не менее чем в трех местах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах Луганской народной республики.

«Было не менее трех взрывов. На улице Фрунзе в районе Малая Вергунка газопровод был подорван в двух местах. Спустя примерно полчаса произошел взрыв на улице Веселогоровская в Каменнобродском районе», — заявил собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе «Луганскгаза» подтвердили, что в городе действительно было два взрыва, и назвали их причиной диверсию.

МЧС ЛНР удалось в кратчайшие сроки ликвидировать возгорание. На месте инцидента работают специалисты экстренных служб и правоохранительных органов. Причины взрыва выясняются.

В ночь на 19 февраля в Луганске произошел мощный взрыв на газопроводе «Дружба», через некоторое время произошел второй взрыв. Аварийные бригады выехали в район газопровода в Малую Вергунку после звонков о пожаре.

Ранее мощный взрыв прогремел в нескольких десятках метров от здания дома правительства ДНР в центре Донецка. Взрывную волну слышал весь город.