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В африканской стране ввели пожизненный срок за убийство журавлей

В Уганде ввели пожизненный срок для браконьеров, которые убивают редких журавлей

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В Уганде ввели пожизненный срок для браконьеров, которые убивают редкого вида венценосных журавлей, внесенных в Красную книгу. Об этом сообщает издание Monitor.

Популяция венценосного журавля, являющегося символом страны, за тридцать лет сократилась с 35000 до 8000 особей.

При этом, правительство не исключает альтернативное пожизненному лишению свободы наказание — штраф в размере $175 млн.

«Его красота и элегантность были причиной того, что журавль был выбран в качестве национальной эмблемы Уганды, но разрушение его среды обитания и ряд факторов делают его находящейся под угрозой исчезновения птицей. Наказание за убийство журавля — пожизненное заключение или выплата 20 миллиардов шиллингов», — сообщил министр по вопросам дикой природы Уганды Джордж Оуойесигире.

Ранее СМИ сообщали, что в России в исключительных случаях разрешили охоту на животных, занесенных в Красную книгу, хотя позже это опровергли в Государственной думе.

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