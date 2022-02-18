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Штамму «омикрон» предрекли исчезновение

Вирусолог Альтштейн: «омикрон» начнет вырождаться за счет большого числа мутаций

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что штамм коронавируса «омикрон» ждет вырождение из-за мутаций. Об этом сообщает «Лента.ру».

По его мнению, процесс с исчезновением вируса в результате мутации описывал в своей работе профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ. Японский эксперт изучал поведение вируса в период спада эпидемии.

Иноуэ пришел к выводу, что коронавирус может самовырождаться. В результате мутации геном вируса становится дефектным. Вирус уже не может нормально размножаться и запускает процесс самоуничтожения.

Альтштейн заявил, что «омикрон» ждет та же учесть.

Ранее норвежские ученые рассказали, что у полностью вакцинированных от коронавируса пациентов могут наблюдаться восемь симптомов при заражении «омикрон»-штаммом.

Штамм коронавируса, получивший во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обозначение «омикрон», или B.1.1.529, был выявлен в ноябре 2021 года на юге Африки. По мнению специалистов, им могут заражаться, в том числе переболевшие и вакцинированные.

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Коронавирус 2019-nCoV
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