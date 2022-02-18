В Кремле оценили участившиеся инциденты с мигрантами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с участившимися инцидентами с мигрантами в России. Об этом представитель Кремля рассказал в ходе брифинга.

Он отметил, что Россия приветствует мигрантов, но нелегальные мигранты — среда, которая сопровождается повышенным уровнем преступности и требует внимания властей.

Песков подчеркнул, что эта проблема обсуждается на высоком уровне.

Ранее Президент России Владимир Путин призвал Министерство внутренних дел применять самые жесткие меры в отношении тех, кто причастен к нелегальной миграции и связанной с ней преступности.

«Нелегальная миграция, деятельность преступных группировок, которые строят на нелегальной миграции бизнес, против этих людей должны быть выработаны самые жесткие меры», — сказал Путин.

Как отметил глава государства, любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке таких людей за пределы России и о запрете для них въезда в страну в будущем.