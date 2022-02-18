Россияне назвали топ любимых и ненавистных домашних дел

Россияне назвали глажку самым нелюбимым домашним делом, а самым приятным оказался уход за растениями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование СберУслуг и Rambler&Сo, в котором поучаствовали 5 тыс. человек в период с 9 по 14 февраля.

Среди домашних дел, не приносящих удовольствие были названы глажка одежды (17%), мытье посуды (15%), полов (14%) и окон (14%).

12% не любят разбирать гардероб и протирать пыль.

Еще 10% сказали, что они не любят ухаживать за домашними цветами, и только 6% отметили вынос мусора.

В то же время треть опрошенных как раз самой приятной домашней заботой назвала уход за комнатными растениями. Мытьем тарелок назвали успокаивающим чуть более четверти россиян (21%).

13% нравится разбирать гардероб, а 12% — гладить одежду, 8% — не против вынести мусор и помыть полы.

Моют окна с удовольствием только 2% респондентов.

Ранее россиянам назвали основные ошибки в уходе за домашними животными.