Россияне назвали топ любимых и ненавистных домашних дел

Россияне назвали глажку самым нелюбимым домашним делом, а самым приятным оказался уход за растениями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование СберУслуг и Rambler&Сo, в котором поучаствовали 5 тыс. человек в период с 9 по 14 февраля.
Среди домашних дел, не приносящих удовольствие были названы глажка одежды (17%), мытье посуды (15%), полов (14%) и окон (14%).
12% не любят разбирать гардероб и протирать пыль.
Еще 10% сказали, что они не любят ухаживать за домашними цветами, и только 6% отметили вынос мусора.
В то же время треть опрошенных как раз самой приятной домашней заботой назвала уход за комнатными растениями. Мытьем тарелок назвали успокаивающим чуть более четверти россиян (21%).
13% нравится разбирать гардероб, а 12% — гладить одежду, 8% — не против вынести мусор и помыть полы.
Моют окна с удовольствием только 2% респондентов.
Ранее россиянам назвали основные ошибки в уходе за домашними животными.