В Благовещенке 10 детей, зараженных в больнице гепатитом С, получат компенсацию

Суд Благовещенска вынес решение о взыскании с Амурской областной детской клинической больницы компенсации морального вреда в размере от 700 тыс. до 800 тыс. рублей родителям 10 детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Амурской области.

В этом медучреждении в период с 2009 по 2018 год гепатитом С заразились более 160 детей.

В пользу законных представителей десяти детей будет взыскана компенсация на общую сумму более 7 млн рублей.

В октябре 2020 года Следственным комитетом России было завершено расследование уголовного дела по обвинению по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В преступлении обвинялись заместитель главврача по лечебной работе Ася Серга и заведующие отделениями эпидемиологии и гематологии Галина Платова и Ирина Батурская.

По версии следствия, в результате халатности этих медработников в больнице допускалось использование нестерильных медицинских перчаток при обработке катетеров для переливания крови, а также заглушек для них.

Медперсонал пользовался и другими нестерильными медицинскими инструментами.

В результате халатности 164 ребенка заразились гепатитом С.

Ранее сообщалось, что в Приамурье завершилась скандальная история с заражением детей гепатитом С в местной больнице: врачей, виновных в распространении заболевания, суд постановил отпустить на свободу. Причиной стало истечение срока, в течение которого можно было привлечь недобросовестных медиков к ответственности по этому делу. По мнению юриста, добиться наказания для виновных все еще можно. Как это сделать и почему суд принял такое решение — в материале «Газеты.Ru».