Россиянам рассказали, куда выгодно полететь на отдых в марте

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip назвал маршруты, по которым можно найти недорогие варианты перелетов в марте. Для этого были проанализированы средние цены на билеты в одну сторону из самых популярных российских городов по поисковым запросам клиентов по топ-50 востребованным направлениям.

Чаще всего на первый весенний месяц путешественники ищут билеты с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и Казани, следует из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившего в «Газету.Ru».

Из столицы бюджетнее всего долететь до Краснодара (в среднем за 2 тыс. рублей), чуть дороже, в 2200 рублей, обойдется перелет до Санкт-Петербурга. Рейсы до Уфы можно найти за 2350 рублей, а в Калугу — за 2600. Замыкают топ бюджетных направлений Казань, Махачкала и Ростов-на-Дону — билеты сюда в марте стоят порядка 2700 рублей.

Петербуржцам выгоднее всего слетать в Москву (цена перелета 2200 рублей). Авиапутешествие из Санкт-Петербурга в Архангельск будет стоить 2350 рублей, а в Калугу — 2550 рублей. Долететь до Уфы можно с бюджетом в 2800 рублей, а до Перми — за 2950 рублей.

Жители Краснодара в марте могут недорого слетать в Минеральные Воды — всего за 1600 рублей. Билет до Москвы будет стоить 2050 рублей, до Брянска — 2300 рублей. Стоимость перелета до Сочи в среднем составляет 2500 рублей, а до Казани — 2900 рублей.

Из Екатеринбурга выгоднее всего отправиться в Уфу — билет обойдется порядка 2700 рублей. Добраться до Москвы можно, заложив 3 тыс. рублей, а до Тюмени, Ханты-Мансийска или Краснодара — 3650 рублей. Цены на перелет в Самару в среднем составляют 3900 рублей, а в Сочи — 4 тыс. рублей.

Недорогой авиабилет из Казани в марте можно купить до Краснодара (он стоит 2650 рублей) и до Уфы — за 2750 рублей. Долететь до Москвы получится с бюджетом в 2850 рублей, до Санкт-Петербурга — в 3550 рублей, а до Саратова или Ростова-на-Дону — в 4100 рублей.

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