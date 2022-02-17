В России задумались над созданием реестра коучей-«инфоцыган»

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила, что депутаты Госдумы после совещания по вопросам лицензирования деятельности коучей и бизнес-тренеров выразили мнение о необходимости создания в России реестра недобросовестных представителей отрасли («инфоцыган»), передает РИА «Новости».

Она сказала что будет создана межфракционная группа по работе с этим вопросом, а к следующему заседанию представители министерств и ведомств уже подготовят конкретные предложения.

«Пока собрали идеи, обрисовали проблему», — отметила Листратова.

Ранее опрос, проведенный рекламным программатиком Platforma, выявил: каждый второй опрошенный россиянин признался, что хотя бы раз в жизни обращался к услугам коучей или бизнес-тренеров. Абсолютное большинство (66%) заявили, что наставник должен быть сертифицирован.

В то же время лишь 21% из тех, кто обращался к коучам, проверяли наличие диплома перед занятием, а 30% респондентов не просили показать сертификат, доверившись коучам.