Женщина пригласила 65 незнакомых мужчин на вечеринку в честь Дня всех влюбленных

Жительница США устроила вечеринку в честь Дня святого Валентина, пригласив на нее 65 незнакомых мужчин, пишет New York Post. Таким образом американка хотела найти бойфрендов для своих подруг.

Кэсси Дэвис решила с размахом отметить День всех влюбленных и сказала своим подругам пригласить на вечеринку мужчин из приложений для знакомств. Важное правило: девушка и парень не должны были встречаться раньше.

«Это может быть парень из Tinder, Bumble, мне все равно. Но это должен быть случайный человек, вы еще не ходили с ним на свидание», — объяснила Кэсси.

Кроме того, Дэвис установила, что каждый должен принести свою бутылку алкоголя. Саму тусовку Кэсси транслировала в соцсетях для своих подписчиков, однако не все зрители оценили идею американки.

По мнению людей, опасно приглашать в дом такое количество незнакомых мужчин — кто знает, что у них на уме. Кроме того, комментаторы уверены: большинство собравшихся не собирались искать себе пару, а наделялись на отношения на одну ночь.

Тем не менее Дэвис планирует повторную вечеринку, пригласив на нее тех же людей.

«Производители презервативов, если вы смотрите это, не могли бы вы спонсировать следующую вечеринку?», — пошутила она.

Ранее сообщалось, что россиянин в соцсетях предлагает услуги парhttps://www.gazeta.ru/social/news/2022/02/14/17289811.shtmlня на День всех влюбленных.