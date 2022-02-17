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Эксперт Саванович объяснил различия гиповитаминоза и постковидного синдрома

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Основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории Lab4U.ru Валерий Саванович объяснил, чем отличает гиповитаминоз от постковидного синдрома. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Саванович отметил, что гиповитаминоз может случится из-за дефицита витаминов в зимний период или короткого светового дня, что негативно влияет на количество витамина D в организме человека. При гиповитаминозе у человека наблюдается ослабление иммунитета, ломкость ногтей, хроническая усталость, депрессивные состояния и ухудшение зрения.

По словам эксперта, многие симптомы постковидного синдрома совпадают с признаками гиповитаминоза. При этом в первом случае у человека может быть вызвано повышенное тромбообразование из-за повреждения сосудов, снижения скорости тока крови и ее сгущение.

Ранее британский вирусолог Лоуренс Янг заявил, что симптомы «омикрона» и простуды похожи, но при заражении штаммом коронавируса головная боль и усталость появляются быстрее. По его словам, простудное заболевание развивается дольше, в течение нескольких дней.

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