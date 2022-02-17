До +4°C и мокрый снег ожидается в Москве в четверг

Облачная погода, дождь, мокрый снег, местами гололедица и до +4°C ожидается в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 2…4°C тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до +1°C.

Ветер южный, 7–12 м/с, местами с порывами до 20 м/с, в связи с чем 17 февраля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 735 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться от 0 до +5°C. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до 0°C.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в четверг, 17 февраля, в столице резко поменяется характер погоды — сильно потеплеет, но из-за дождя и мокрого снега будет «мрачновато».

Синоптик отметил, что температура воздуха 17 и 18 февраля превысит норму на 10–12 градусов. Так, днем ожидается до 4–5 градусов выше ноля, что соответствует первой декаде апреля.

Кроме того, в четверг прогнозируется ветер с порывами до 20 м/с, «из-за этого и влажности теплая погода будет ощущаться не такой уж теплой», добавил он. В пятницу тоже будет ветрено, но не так — до 15 м/c.