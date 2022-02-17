Инвалиду-колясочнику дали квартиру на девятом этаже без лифта

В Иркутске инвалида-колясочника поселили в доме без лифта. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash. На девятый ему помогает подниматься друг с ДЦП.

Николай, которому 35 лет, ранее работал на иркутском теплоизоляционном заводе, но стал инвалидом, когда в 2012-м выпал из окна — c тех пор не может ходить. Родственников, чтобы помочь у него нет — Николай — сирота.

Квартиру в ново-ленинском районе Иркутска, в ЖК «Огни города», ему выдали в декабре.

Когда молодой человек шел получать квартиру с прокурором, они вместе поднялись на девятый этаж на лифте — он работал. Но когда мужчина переехал — лифт уже не функционировал.

Управляющая компания обвинила во всем застройщика: сделал не по правилам, нет диспетчерской.

С Николаем живет его приятель из детдома Александр — поднимает и спускает его с девятого этажа. Дом стоит на отшибе. Жители жалуются на плесень — стены зацвели из-за проблем с отоплением.

Ранее сообщалось, что семья инвалида-колясочника, которого сняли ползущим на прием к врачу в поликлинике Медногорска в Оренбургской области, планирует обратиться в суд из-за публикации кадров в Сети. По словам близких, у них нет претензий к персоналу медучреждения.