Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Названа самая грязная страна Евросоюза 07:08
Россиянку держали в рабстве и насиловали, ее детей спаивали 07:07
Ученый заявил о преимуществах Китая от конфликта России и Запада на Украине 06:57
Глава МОК встретился с американскими фигуристами из-за отмены награждения... 06:53
В Британии захотели отменить «золотые визы» инвесторов 06:47
Госдума не поддержит запрет упоминания в новостях национальности преступников 06:45
Глава ИИХФ рассказал, в каком вопросе КХЛ является примером для НХЛ 06:44
Перенесен женский биатлонный масс-старт на Олимпиаде в Пекине 06:34
До +4°C и мокрый снег ожидается в Москве в четверг 06:32
В Кузбассе четыре человека погибли в ДТП с пятью автомобилями 06:21

Инвалиду-колясочнику дали квартиру на девятом этаже без лифта

Инвалида-колясочника поселили на девятый этаж без лифта — его поднимает друг с ДЦП

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

В Иркутске инвалида-колясочника поселили в доме без лифта. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash. На девятый ему помогает подниматься друг с ДЦП.

Николай, которому 35 лет, ранее работал на иркутском теплоизоляционном заводе, но стал инвалидом, когда в 2012-м выпал из окна — c тех пор не может ходить. Родственников, чтобы помочь у него нет — Николай — сирота.

Квартиру в ново-ленинском районе Иркутска, в ЖК «Огни города», ему выдали в декабре.

Когда молодой человек шел получать квартиру с прокурором, они вместе поднялись на девятый этаж на лифте — он работал. Но когда мужчина переехал — лифт уже не функционировал.

Управляющая компания обвинила во всем застройщика: сделал не по правилам, нет диспетчерской.

С Николаем живет его приятель из детдома Александр — поднимает и спускает его с девятого этажа. Дом стоит на отшибе. Жители жалуются на плесень — стены зацвели из-за проблем с отоплением.

Ранее сообщалось, что семья инвалида-колясочника, которого сняли ползущим на прием к врачу в поликлинике Медногорска в Оренбургской области, планирует обратиться в суд из-за публикации кадров в Сети. По словам близких, у них нет претензий к персоналу медучреждения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть