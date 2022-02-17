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Врач рассказал, какой пульс требует ЭКГ

Врач Кобрянов: 100 ударов сердца в минуту в покое опасны для жизни

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Заведующий терапевтическим отделением ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте Михаил Кобрянов рассказал информационному агентству «Прайм», что людям, пульс которых в спокойном состоянии превышает 100 ударов в минуту, необходимо сделать электрокардиограмму сердца.

Врач отметил, что кроме ЭКГ требуется провести суточное холтеровское мониторирование. Направлять на исследования и назначать лечение должен кардиолог, напомнил он.

«Если приступ учащенного сердцебиения сопровождается обмороком или предобморочным состоянием (резкое потемнение в глазах, слабость, головокружение, холодный пот), снижением систолического артериального давления ниже 100 мм. рт. ст. необходим вызов бригады скорой помощи», — подчеркнул медик.

Кобрянов также предупредил, что приступы учащенного сердцебиения могут спровоцировать курение, спиртное, кофеин, стрессовые ситуации.

Ранее кардиологи Евгения Джанос и Бинита Шах рассказали о самых популярных мифах о здоровье сердца.

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