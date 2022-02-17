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Россиянам объяснили, чем опасен грипп после перенесенного COVID-19

Иммунолог Крючков: последствия коронавируса могут усложнить заболевание гриппом

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Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал, что грипп и другие сезонные инфекции могут протекать не так, как обычно, если человек до этого переболел COVID-19. Об этом сообщает радио Sputnik.

По словам Крючкова, в случае если ОРВИ, а прежде всего грипп, попадает в организм после перенесенного коронавируса, то инфекция может привести к более тяжелым последствиям, чем в обычных условиях.

«Если COVID-19 протекал в легкой форме, скорее всего, никакого осложнения быть не должно. Если же после коронавирусной инфекции остаются последствия, постковид, и на этот фон наслаивается гриппозная инфекция, то, действительно, гриппозная инфекция может протекать тяжелее. То есть здесь важен не сам факт наличия этих двух эпизодов заболевания, а тяжесть и последствия каждого из них», — отметил Крючков.

Он отметил, что после тяжелого перенесенного COVID-19, грипп может серьезно повлиять на организм. Переболевшему коронавирусом человеку следует избегать рисков с заражением другими вирусами.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что количество пациентов, госпитализированных с коронавирусом в тяжелом состоянии, увеличилось.

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