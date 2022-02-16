Гинцбург объяснил, почему новую вакцину от COVID-19 придется вводить два раза

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о новой российской вакцине от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вакцина будет вводиться дважды, это делается, чтобы размножить клетки памяти. Два укола делается фактически всегда, если это неживая вакцина, чтобы были клетки памяти и чтобы повысить специфичность антител», — заявил он, уточнив, что в новом препарате не будет живого вируса.

Специалист добавил, что вакцина, разработанная на новой платформе, будет защищать от нескольких вариантов вируса.

«Вакцина будет поливалентной. Мы будем комбинировать различные антигенные варианты s-белка, в том числе «дельту» и «омикрон», — объяснил Гинцбург.

Ранее сообщалось, что Минздрав России выдал разрешение Центру имени Гамалеи на проведение I–II фаз клинических исследований вакцины от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц VLP.