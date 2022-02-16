В Германии предупредили о приближении новой холодной войны

В ближайшее время в Европе может начаться холодна война из-за Польши и Венгрии, что приведет к большим проблемами для существования Евросоюза. Об этом в статье для немецкого издания Focus пишет журналист Ханс-Юрген Мориц.

Заявление Морица прозвучало на фоне предстоящего вынесения решения Европейского суда в споре Брюсселя с Будапештом и Варшавой о верховенстве права.

«Этот вердикт станет поворотным моментом — возможно, началом холодной войны между нарушителями права в Будапеште и Варшаве и остальными их партнерами по ЕС», — написал автор.

Предмет спора с Польшей заключается в экологическом вопросе из-за разработки буроугольного карьера на границе с Германией и Чехией. Еще одна проблема заключается в судебной реформе: Конституционный суд Польши не признает высшие полномочия Европейской инстанции. Все это обходится Варшаве в полтора млн евро ежедневно.

Помимо этого, в ЕС недовольным также борьбой с коррупцией в Польше и Венгрии, а также общей ситуацией с верховенством закона. Будапешт и Варшава не принимают участия в работе Европейской прокуратуры, который фактически является главным антикоррупционным органом.

Мориц заключил, что даже если суд вынесет обвинительный вердикт, то немедленных санкций не последует. Одной из причин этого, по его мнению, является то, что конфликт с двумя членами ЕС может привести к параличу всего союза.

Ранее председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини заявил, что допускать новую «холодную войну» нельзя.