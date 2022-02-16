Персидская кошка без глаз покорила соцсети

Персидская кошка из Омана, у которой нет глаз, стала звездой соцсетей, пишет Independent. Необычная внешность животного покорила людей и принесла ей армию фанатов.

Кошка по кличке Моэт начала испытывать проблемы со зрением еще будучи котенком. Это привело к тому, что она полностью ослепла, и ей пришлось удалить глаза, чтобы не занести инфекцию.

Долгое время Моэт жила в зоомагазине, где за ней не особо смотрели. В 2014 году кошку забрала семья, которая с первого взгляда влюбилась в животное с необычной внешностью.

Эмили — владелица Моэт — в 2020 году сделала аккаунт в TikTok, куда регулярно публикует ролики с питомицей. За два года на страницу подписались 640 тыс. человек, еще 82 тыс. фолловеров у кошки в Instagram.

Каждый раз, когда зрители видят Моэт на экранах, признаются ей в любви.

«Какая прекрасная кошечка», — пишут комментаторы.

Ранее мужчина подал в суд на соседей, чья кошка побегала по его машине.