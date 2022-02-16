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«Ветераны России» попросят Путина создать спецштаб по борьбе с киберпреступностью

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Председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов готовит официальное обращение в адрес президента Владимира Путина. Он попросит рассмотреть возможность создания в России спецштаба по борьбе с киберпреступностью и телефонными мошенниками при Совфеде РФ, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

Поводом для инициативы стал инцидент с участием ветерана спецназа ФСБ и КГБ, руководителя детского военно-патриотического центра «Вымпел» России Святослава Омельченко, который стал жертвой телефонных мошенников. За два дня с его счета похитили все сбережения на сумму почти 3 млн рублей.

Проблема телефонного мошенничества требует координации деятельности государственных структур: ФСБ, МВД, Роскомнадзора, финансового банковского сектора, а также всех операторов сотовой связи России, подчеркнули в «Ветеранах России».

«Эта проблема в целом требует системного подхода, в рамках которого необходимо выработать рекомендации по проведению мероприятий, направленных на блокировку несанкционированного использования телефонных номеров, подготовить предложения по улучшению действующего законодательства, найти решения проблемных вопросов, связанных с алгоритмами IР-телефонии, а также обеспечить необходимый уровень взаимодействия и интеграции профильных федеральных органов исполнительной власти», — заявили в организации.

Дополнительно обращение направлено в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет Российской Федерации с просьбой взять на личный контроль ситуацию с мошенническими действиями в отношении Омельченко и привлечь виновных лиц к уголовной ответственности.

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