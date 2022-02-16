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Гинцбург не нашел в Москве детей для клинических исследований вакцины «Спутник М»

Гинцбург: все дети 6–11 лет в Москве уже переболели коронавирусом

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Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что все дети 6–11 лет в Москве уже переболели коронавирусом, поэтому у клинических испытаний вакцины «Спутник М» необходимо изменить протокол, сообщает «Интерфакс».

«Есть проблема. Когда мы начали первый предскрининг этой возрастной группы детей, то детей отрицательных по антителам к COVID-19 просто-таки нет в этой возрастной группе. Потому что это сейчас фон в этой популяции детишек по антителам. Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом. Были идеи искать их где-нибудь подальше от Москвы, от больших городов, но, сами понимаете, организационно это просто-таки нереалистично», — считает Гинцбург.

Он уточнил, что необходимо сделать для продолжения испытаний.

«Поэтому мы сейчас срочно подаем поправку к нашему протоколу, надеюсь, нам быстро дадут разрешение на то, что нижняя граница по антителам будет не ноль, а, по крайней мере, 100 международных единиц — BAU. Это низкий показатель, но тем не менее», — заявил Гинцбург.

По его словам, исследование пройдет в установленные сроки.

Ранее Александр Гинцбург раскрыл подробности испытания назальной вакцины.

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