До +3°C ожидается в Москве

Облачная погода и плюсовая температура ожидается в Москве в среду, 16 февраля, следует из данных Гидрометцентра России.

По данным специалистов, днем в столице — от 0°C до +3°C, ночью на 17 февраля температура воздуха может максимально опуститься до отметки в -2°C. Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный, западный, со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 748–750 мм рт. ст. Влажность воздуха — около 75%.

В Московской области ожидается температура до +3°C, ночью температура в некоторых районах может опуститься до -4°C.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве аномальное тепло сохранится до конца февраля. Он отметил, что весна наступит в столице преждевременно. По словам синоптика, в четверг, 17 февраля, в городе будет пасмурно из-за приближающегося североатлантического циклона, пройдет снег, переходящий в дождь. В городе начнут быстро таять сугробы, так как будет теплая погода. К выходным высота снежного покрова в Москве уменьшится.