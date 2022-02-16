Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Познер: не воспринимаю первое место Валиевой в короткой программе как «наш ответ» 06:14
В Перу нашли мумии детей, которых принесли в жертву 06:14
Постпред РФ при ЕС опроверг «нападение» России на Украину 06:03
Отечественным компаниям разрешат переезжать в «русские офшоры» 06:00
Дюамель — о Медведевой и Загитовой без масок: правило, которого не... 05:46
Елизавета II выплатит часть денег по иску против принца Эндрю 05:40
В Польше заявили об «истекающей кровью» экономике Украины 05:40
Президент «Урала» Иванов пошутил на тему допинг-пробы Валиевой 05:34
Фрегаты НАТО попытались вести разведку кораблей РФ во время учений в Средиземном море 05:27
Зампред России при ООН заявил, что ему ничего не известно о военной... 05:25

Иммунолог предупредил об опасном симптоме COVID-19

Иммунолог Крючков: у пациентов с COVID-19 может происходить воспаление мозгового вещества

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Иммунолог, кандидат-медицинских наук Николай Крючков предупредил, что у пациентов с коронавирусом в редких случаях может происходить опасное воспаление мозгового вещества. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.

«При COVID-19 у небольшого количества людей действительно наблюдается воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит», — сказал специалист.

По его словам, его природа в настоящее время обсуждается. Он может быть иммунный вторичный или с вирусным триггером. Но это скорее смешанная история, не классический вирусный энцефалит, пояснил Крючков.

Несмотря на достаточно легкое течение болезни у заразившихся «омикрон»-штаммом коронавируса, ее последствия могут быть очень серьезными, предупреждают эксперты. «Омикрон», как и его предшественники, способен вызвать тяжелые поражения нервной системы и системные воспаления у детей. Кроме того, уже после выписки у пациентов может долго не проходить ощущение «тумана в голове», пропасть голос, а также измениться состав и консистенция крови. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть