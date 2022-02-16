Иммунолог предупредил об опасном симптоме COVID-19

Иммунолог, кандидат-медицинских наук Николай Крючков предупредил, что у пациентов с коронавирусом в редких случаях может происходить опасное воспаление мозгового вещества. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.

«При COVID-19 у небольшого количества людей действительно наблюдается воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит», — сказал специалист.

По его словам, его природа в настоящее время обсуждается. Он может быть иммунный вторичный или с вирусным триггером. Но это скорее смешанная история, не классический вирусный энцефалит, пояснил Крючков.

Несмотря на достаточно легкое течение болезни у заразившихся «омикрон»-штаммом коронавируса, ее последствия могут быть очень серьезными, предупреждают эксперты. «Омикрон», как и его предшественники, способен вызвать тяжелые поражения нервной системы и системные воспаления у детей. Кроме того, уже после выписки у пациентов может долго не проходить ощущение «тумана в голове», пропасть голос, а также измениться состав и консистенция крови. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».