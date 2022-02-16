Россиянам дали советы, как выйти из зимней спячки

Зима традиционно считается сезоном домашнего времяпрепровождения. В этот период активность падает, наступает быстрое утомление и приходит чувство подавленности, сообщили «Газете.Ru» эксперты сервиса СберУслуги из категории «Красота и здоровье».

«Чтобы вернуться к активному образу жизни и прийти в форму, не обязательно сразу бросаться на спортивные тренажеры и записываться на занятия к тренеру. Начните с простых шагов, которые помогут увеличить физическую активность: замените лифт на лестницу, просмотр вечернего сериала на неспешную прогулку (особенно после еды) и вообще выбирайте прогулку пешком везде, где это возможно», — прокомментировал фитнес-тренер сервиса.

Также следует восстановить режим сна. Различные исследования показывают, что качество сна напрямую влияют на здоровье — его недостаток повышает уровень кортизола — гормона стресса. Это сказывается на состоянии организма в течение всего дня: чувство усталости, трудности с концентрацией и даже принятием решений. Кроме того, недостаток сна даже может оказывать влияние на вес.

Тем временем весной организм нуждается в витаминах, поэтому следует отдать предпочтение овощам, фруктам, а также полезным жирам, которые содержатся в авокадо, рыбе, орехах.

Также зимой мы обычно потребляем больше калорий. Для того, чтобы снизить количество потребляемой пищи следуйте простым лайфхакам: используйте тарелки меньшего размера, старайтесь не пропускать приемы пищи и ешьте каждый день в одно и то же время, пейте больше чистой воды. Кроме того, откажитесь от вредных перекусов и снеков в пользу полезных.

Многие замечают, что после зимы кожа рук и лица выглядит бледной и уставшей, а цвет лица становится серым. Это происходит из-за недостатка физической активности, витаминов и даже прогулок на свежем воздухе.

Бьюти-специалисты сервиса СберУслуги рекомендуют ближе к весне заменить плотные крема на более легкие, например, на водной основе. В домашнем уходе можно начать делать мягкие очищающие пилинги, а питательные маски заменить на увлажняющие и добавить в уход сыворотки, которые тонизируют кожу.

Межсезонье также самое сложное время с точки зрения выбора правильной одежды. «Оптимальный вариант на период смены погоды — демисезонные куртки. Обычно их изготавливают из непромокаемого материала, кроме того, они отлично защищают от ветра и очень легкие», — прокомментировали стилисты СберУслуг.

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