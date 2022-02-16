Мужчине грозит 6 лет тюрьмы за «порноместь» бывшей девушке

Жителю Бали грозит до шести лет тюрьмы за «порноместь», которую он устроил своей бывшей девушке, сообщает издание Coconuts.

По информации СМИ, пара встречалась продолжительное время, а инициатором расставания стала девушка. Услышав об этом, бойфренд пригрозил, что распространит в интернете ее интимные фотографии. Позже мужчина осуществил угрозу, а пострадавшая написала заявление в полицию.

Офицеры сообщили, что сейчас в Индонезии ведется усиленная борьба с порнографией, поэтому мужчина будет наказан по всей строгости закона, если его вина будет доказана. Бойфренду, устроившему «порноместь», грозит до шести лет тюрьмы и штраф в размере $69 тыс.

«На данный момент расследование продолжается. Мы допрашиваем свидетелей и собираем улики», — рассказал полицейский Аджи Секар.

Сам обвиняемый отказался от комментариев и не признает вину.

Ранее стало известно, что Facebook ввел инструменты для борьбы с «порноместью».