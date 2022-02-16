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Мужчине грозит 6 лет тюрьмы за «порноместь» бывшей девушке

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Depositphotos

Жителю Бали грозит до шести лет тюрьмы за «порноместь», которую он устроил своей бывшей девушке, сообщает издание Coconuts.

По информации СМИ, пара встречалась продолжительное время, а инициатором расставания стала девушка. Услышав об этом, бойфренд пригрозил, что распространит в интернете ее интимные фотографии. Позже мужчина осуществил угрозу, а пострадавшая написала заявление в полицию.

Офицеры сообщили, что сейчас в Индонезии ведется усиленная борьба с порнографией, поэтому мужчина будет наказан по всей строгости закона, если его вина будет доказана. Бойфренду, устроившему «порноместь», грозит до шести лет тюрьмы и штраф в размере $69 тыс.

«На данный момент расследование продолжается. Мы допрашиваем свидетелей и собираем улики», — рассказал полицейский Аджи Секар.

Сам обвиняемый отказался от комментариев и не признает вину.

Ранее стало известно, что Facebook ввел инструменты для борьбы с «порноместью».

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