Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Пугачева рассказала, как реагирует на критику в свой адрес 13:52
Chery раскрыла цену обновленного Tiggo 8 в России 13:48
Лавров: переговоры в Вене грозят «растечься на маленькие ручейки» 13:45
Обвиняемым в убийстве после ссоры в родительском чате грозит 30 лет тюрьмы 13:42
Аферист Левиев собрался покорять Голливуд 13:41
Тренер сборной России по биатлону о Латыпове: откажусь от комментариев, затрясло... 13:39
RTM Group: половина утечек из банков в 2022 году произойдет из-за их сотрудников 13:35
В Кремле оценили влияние длинного стола на имидж Путина 13:34
Госдума поддержала обращение к президенту России о признании ДНР и ЛНР 13:31
Гинцбург рассказал о пользе вакцинации при беременности 13:28

В Малайзии голодный слон разгромил склад военных с пайками

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Inforoadblock/Facebook

В Малайзии слон вышел из джунглей и пробрался в военный лагерь в поисках еды, сообщает World of Buzz.

По информации СМИ, инцидент произошел в штате Перак. Слон, оказавшись на территории лагеря, нашел склад с продуктами для солдат, который и разгромил. В результате инцидента никто не пострадал, но действия животного принесли материальный ущерб.

Как рассказали военные, слон повредил дорогостоящее оборудование и линии электропередачи. Офицеры пытались прогнать животное, кидая в него предметами, но это не помогало.

Директор фонда дикой природы Перака Юсофф Шариф сообщил, что в курсе случившегося, но его это не удивляет. По словам мужчины, в последнее время подобные происшествия случаются довольно часто.

Пользователи соцсетей, узнав про ситуацию со слоном, встали на защиту животного.

«Животные никогда не вторгались к людям. Это люди вторгаются в места их обитания», — пишут люди.

Специалисты считают, что причиной голода слона стала вырубка деревьев в джунглях.

Ранее слон затоптал туриста на сафари, отошедшего в туалет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть