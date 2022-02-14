В общежитии училища Москомспорта студенты с ножами домогались до одногруппницы

В сети появилось видео, как молодые люди издеваются над девушкой. Как пишут Telegram-каналы, инцидент произошел в общежитии московского училища олимпийского резерва № 4 имени А. Я. Гомельского.

На ролике девушка сидит на диване со спущенными штанами. К ней обращаются несколько молодых людей, у одного из которых оголен торс.

На первом кадре молодой человек с ножом разрезает девушке нижнее белье, а после этого второй пытается засунуть вилку в направлении ее промежности. Затем первый мужчина спрашивает, хочет ли она, чтобы он ей отрезал волосы и язык. В дальнейшем он берет прядь волос и пытается их отрезать, но девушка отталкивает его.

В соцсетях утверждают, что на видео — северокавказские студенты столичного вуза. Одна из пользовательниц «ВКонтакте» написала, что по данному инциденту обратилась в СК РФ.

Ранее сообщалось, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал указывать национальность преступников в новостях.