Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Психологи объяснили, чем отличается влюбленность от любви 08:47
Почти треть россиян не разделяют вкусов своих вторых половин 08:46
Украинский судья поставил российской паре самые большие оценки в произвольном танце 08:44
Во Франции подсчитали вероятность войны между Россией и Украиной 08:42
В США заявили о потере статуса мирового гегемона и усилении России 08:42
В МОК не считают Олимпийский комитет России виновным в деле Валиевой 08:31
Гидрометцентр рассказал о погодных аномалиях в феврале и марте 08:27
Стало известно о тайной подготовке плана коронации принца Чарльза 08:22
Певец Трофим рассказал, почему нужно отказаться от общения онлайн 08:13
Россия поднялась на шестое место в медальном зачете Игр-2022 08:06

Российские ученые нашли способ спрогнозировать образование тромбов при «омикрон»-штамме

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Российские ученые из Московского научно-исследовательского института имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора разработали новую методику анализа крови, которая позволит обнаружить начало образования тромбов у больных коронавирусом. Об этом сообщают «Известия».

По словам заместителя директора по клинической работе института Габричевского Татьяны Руженцовой, метод основан на определении эндотелина-1 — сосудосуживающего вещества, которое выделяется в ответ на повреждение стенки сосуда вирусом и вызывает его сужение.

Взяв кровь у пациента специалисты в течение одного дня смогут понять, склонен ли пациент к тромбообразованию.

Если вовремя начать противотромботическую и другую необходимую сердечно-сосудистую терапию, это поможет приостановить спазмы сосудов и тромбообразование.

Проведение теста будет актуально и при заражении «омикрон»-штаммом коронавируса, для которого характерны воспаление внутренней стенки сосудов, гипервязкость крови и обострение хронических заболеваний.

Ученые уже подали заявку на получение патента, и она уже прошла экспертизу.

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали детектор коронавируса.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть