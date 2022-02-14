Российские ученые нашли способ спрогнозировать образование тромбов при «омикрон»-штамме

Российские ученые из Московского научно-исследовательского института имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора разработали новую методику анализа крови, которая позволит обнаружить начало образования тромбов у больных коронавирусом. Об этом сообщают «Известия».

По словам заместителя директора по клинической работе института Габричевского Татьяны Руженцовой, метод основан на определении эндотелина-1 — сосудосуживающего вещества, которое выделяется в ответ на повреждение стенки сосуда вирусом и вызывает его сужение.

Взяв кровь у пациента специалисты в течение одного дня смогут понять, склонен ли пациент к тромбообразованию.

Если вовремя начать противотромботическую и другую необходимую сердечно-сосудистую терапию, это поможет приостановить спазмы сосудов и тромбообразование.

Проведение теста будет актуально и при заражении «омикрон»-штаммом коронавируса, для которого характерны воспаление внутренней стенки сосудов, гипервязкость крови и обострение хронических заболеваний.

Ученые уже подали заявку на получение патента, и она уже прошла экспертизу.

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали детектор коронавируса.