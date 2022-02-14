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В Приморье возбудили дело против матери, которая жила с ребенком в гараже

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая вместе с несовершеннолетней дочерью жила в гараже и жестоко обращалась с собственным ребенком. Об этом пишет РИА VladNews со ссылкой на приморскую прокуратуру.

Мать и ее 12-летняя дочь жили в гараже без воды и отопления несколько месяцев. Кроме того, женщина в период с марта по май 2021 года систематически избивала девочку, унижала ее, выгоняла на улицу.

По какой причине двое были вынуждены жить в гараже, не уточняется.

Ребенка отправили в социально-реабилитационный центр.

Женщина обвиняется в совершении преступлений по статьям 117 (ч.2, пункт «г») и 156 УК РФ — «Истязание» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». Следствие имеет достаточно доказательств, дело направлено в суд.

Ранее во Владивостоке двое мужчин попытались похитить шестилетнего мальчика, когда тот катался на коньках у себя во дворе.

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