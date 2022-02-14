Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В США мужчина напал на людей с ножом, 11 челвоек пострадали 05:44
Комиссия спортсменов ФФКР опубликовала письмо по делу Валиевой 05:43
Владельцев собак и чиновников планируют штрафовать на 200 тыс. руб. за нападение... 05:41
Бородавко: Устюгов чуть не совершил ошибку, у нас могло вообще не быть медали ОИ 05:39
Назван способ «придушить» образование новых вариантов COVID-19 05:34
Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование границы 05:09
Диетолог разъяснила, опасны ли лектины для здоровья человека 05:03
Ястреб залетел в метро Нью-Йорка и прожил там несколько дней 04:59
Норвежский тренер отреагировал на поведение своих лыжников после эстафеты... 04:54
Российский лыжник Большунов завоевал медали во всех гонках на ОИ, в которых... 04:49

Россиянам рассказали о погоде в ближайшие дни

Вильфанд: россиян ожидает спокойная погода в ближайшие дни

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Denis Sinyakov/Reuters

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что опасные явления и сильная непогода не прогнозируются в ближайшие дни практически на всей территории России. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается прогноза опасных явлений, то их, к счастью, мало в текущий момент по стране. Это тот случай, когда «отсутствие новостей — это хорошая новость», как говорят англичане. Последнее время непогода наблюдалась на юге европейской части России, но в ближайшие дни там ожидается лишь сложный ветровой режим — порывы до 20 м/с, но опасных осадков не будет. На азиатской части страны антициклональная погода, тоже будет осадков мало», — подчеркнул Вильфанд.

Он добавил, что ветер в ближайшие дни также будет усиливаться на Таймыре и в Приморском крае.

Ранее Вильфанд рассказал, что москвичей в первой половине недели ожидает температура +1…+3°C днем и отсутствие осадков. По словам синоптика, во второй половине недели воздух в столице прогреется до +4…+5°C. Вильфанд подчеркнул, «это уже точно апрельская погода».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть