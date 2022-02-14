Россиянам рассказали о погоде в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что опасные явления и сильная непогода не прогнозируются в ближайшие дни практически на всей территории России. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается прогноза опасных явлений, то их, к счастью, мало в текущий момент по стране. Это тот случай, когда «отсутствие новостей — это хорошая новость», как говорят англичане. Последнее время непогода наблюдалась на юге европейской части России, но в ближайшие дни там ожидается лишь сложный ветровой режим — порывы до 20 м/с, но опасных осадков не будет. На азиатской части страны антициклональная погода, тоже будет осадков мало», — подчеркнул Вильфанд.

Он добавил, что ветер в ближайшие дни также будет усиливаться на Таймыре и в Приморском крае.

Ранее Вильфанд рассказал, что москвичей в первой половине недели ожидает температура +1…+3°C днем и отсутствие осадков. По словам синоптика, во второй половине недели воздух в столице прогреется до +4…+5°C. Вильфанд подчеркнул, «это уже точно апрельская погода».