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В Думе разработают проект постановления о госсредствах на постройку приютов для животных

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В понедельник, 14 февраля, рабочая группа Государственной думы РФ по разработке предложений совершенствования законодательства об ответственном обращении с животными обсудит проект думского постановления, направленный в том числе на выделение федеральных средств на строительство приютов для безнадзорных животных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу рабочей группы, первого замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

Будет обсуждаться выделение федеральных средств на строительство приютов, возведение типовых приютов по проектам, утвержденным профильным ведомством и направленным в регионы, а также учет идентификации животных.
Бурматов отметил, что также необходимо предусмотреть создание системы реагирования на обращения граждан. Он указал, что зачастую людям из разных регионов непонятно, куда звонить, если они, например, видят стаю бездомных собак. Парламентарий считает, что должен быть определенный центр, куда эта информация поступает, а затем передается тем, кто занимается отловом.

Также планируется обсудить программы по стерилизации животных «и предоставления грантов волонтерским организациям, то есть прямой поддержки волонтеров».

В Госдуме также предложили штрафовать россиян для решения проблемы с бездомными собаками.

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