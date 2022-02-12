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Максим Блинов/РИА «Новости»

В 2021 году среди россиян выросла популярность займов до зарплаты и целевых кредитов на товары, следует из исследования группы IDF Eurasia в России (бренд Moneyman) и Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Об этом сообщает ТАСС. \\

Эксперты предположили, что популярность таких займов выросла из-за увеличения спроса у россиян на гаджеты для удаленной работы и учебы (ноутбуки, планшеты). Также популярностью у граждан пользуются различные услуги, к примеру, сферы образования - курсы, тренинги. Согласно исследованию, количество займов до зарплаты (на срок не более 30 дней) увеличилось 2021 год на 0,5 процентного пункта (п.п.), а доля целевых микрозаймов на товары и услуги в торговых точках — на 3,3 п. п. Они составили составили 17,4% и 12,1% соответственно от общего объема кредитования.

«Можно предположить, что переток спроса в сегмент PDL-займов (Pay Day Loans, займы до зарплаты сроком до 30 дней) говорит о постепенном сокращении горизонта планирования граждан - заемщики фокусируются на жизни «здесь и сейчас», нежели на долгосрочных планах», — говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что доля долгосрочных микрозаймов на российском кредитном рынке выросла до рекордных 55%.

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