Süddeutsche Zeitung: Германия призывает соотечественников покинуть Украину

Кабмин ФРГ призвал своих граждан покинуть Украину, если их пребывание там необязательно, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Как сообщает издание со ссылкой на МИД Германии, на фоне обострения ситуации немцев призвали покинуть Украину.

«Если вы в настоящее время находитесь в Украине, подумайте, является ли ваше присутствие обязательным. Если нет, уезжайте как можно скорее», — цитирует издание сообщение ведомства.

Ранее президент США Джо Байден обратился к американцам, находящимся на Украине, и просил их покинуть страну «прямо сейчас» из-за вероятности обострения конфликта. Также к гражданам США обратился Госдеп. Ведомство предупредило, что в случае военных действий, которые могут начаться «в любой момент», власти США не смогут эвакуировать сограждан.

Вскоре после этих заявлений ряд стран объявили о начале эвакуации своих дипломатов из Киева и порекомендовали согражданам уезжать из Украины.