Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой назначил цену консультации с дочерью

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений назвал стоимость сеанса психологической консультации с его дочерью. Об этом он написал в семейном блоге.

Одна пользовательница спросила мужчину, сколько будет стоить одно занятие с Алисой, чтобы «подтянуть» сына по математике, на что Евгений ответил: «Боюсь, вы финансово не потянете».

Он также сообщил, что психологическая консультация у Алисы «по вопросу одаренности» также стоит дорого, она обойдется в 50 тысяч рублей за академический час.

«Сами понимаете, специалист Алиса уникальный, времени у нее мало, поэтому цены кусаются», — написал Евгений.

Ранее мужчина заявил, что обучение девочки стоит «дешевле ипотеки». При этом журналисты выяснили, что стоимость учебы на психфаке составляет около 400 тысяч рублей. Евгений рассказал, что работает воспитателем семейного детского сада, а его супруга — начальником в банке.