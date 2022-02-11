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11 февраля стало самым теплым днем текущей зимы в Москве

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Владимир Песня/РИА «Новости»

В пятницу, 11 февраля, температура воздуха в столице поднялась до +2,8°C, что сделало этот день самым теплым за зиму. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Сегодня в Москве был самый теплый день этой зимы. Воздух днем на базовой станции ВДНХ прогрелся до плюс 2,4, а в центре столицы на Балчуге станция зафиксировала плюс 2,8 градуса», — сказал синоптик.

Он добавил, что это выше мартовской дневной нормы, которая равняется 1,5 градусам тепла. Текущая температура соответствует показателям третьей декады первого месяца весны.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам теплую погоду в День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля. По его словам, в европейской части России будет на семь-десять градусов выше нормы из-за перемещения циклонов. Он призвал жителей столицы быть осторожными, так как потепление спровоцирует гололедицу и падение мокрого снега с крыш.

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