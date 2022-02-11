Медведев заявил, что медосвидетельствование мигрантов должно стать обязательным

Медицинское освидетельствование иностранцев, которые приезжают в Россию на длительный срок, должно быть обязательным, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает ТАСС.

«В сегодняшней эпидемиологической обстановке имеют особое значение и вопросы медицинского обследования иностранцев, которые въезжают в нашу страну на достаточно длительный срок», — подчеркнул Медведев во время совещания по дополнительным мерам по интеграции и адаптации мигрантов в российском обществе.

По словам зампредседателя Совбеза, важно, чтобы приезжающие в РФ не оказались источником социально опасных и инфекционных болезней.

Также Медведев допускает, что подход к разным категориям мигрантов должен оказаться гибким и дифференцированным. Речь идет о высококвалифицированных специалистах и людей без квалификации, прибывающих на работу в Россию.

«Здесь тоже есть о чем подумать. Надо проанализировать ситуацию, сделать эти процедуры комфортными, разумными, но, безусловно, общеобязательными», — сказал Медведев.

Ранее глава Калужской области Владислав Шапша запретил мигрантам получать упрощенное гражданство. При этом за поддельные сертификаты о владении русским языком мигрантам придется отчитываться перед полицией.