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Сельская школа сгорела дотла в Дагестане

В селе Хебатли сгорела школа, в которой учились 100 детей

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

В ночь на 11 февраля одна из школ Дагестана загорелась. Об этом пишет ТАСС.

Второй этаж и крыша здания были деревянными — огонь моментально охватил почти всю площадь учебного учреждения. ЧП произошло в селе Хебатли Цунтинского района.

К приезду пожарных школа почти полностью выгорела. Частично обрушились даже кирпичные стены.

В школе учатся около ста детей. На момент возгорания занятия в ней уже закончились — в здании никого не было

В администрации района сообщили, что ранее были проблемы с электричеством и, возможно, короткое замыкание и стало причиной возгорания.

26 июня две католические церкви сгорели на территории общин коренных народов в западной Канаде. Возгорания произошли с интервалом в один час в провинции Британская Колумбия в церквях Святой Анны и Чопака.

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