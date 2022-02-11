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Два члена экипажа легкомоторного самолета Ан-2 погибли при крушении на Камчатке

Власти подтвердили гибель двух членов экипажа самолета Ан-2, разбившегося на Камчатке

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Два члена экипажа легкомоторного самолета Ан-2, который потерпел крушение на Камчатке, погибли. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«В нем находились два члена экипажа, по предварительной информации от МЧС, они погибли при падении самолета и пожаре», — написал он.

В МЧС уточнили, что воздушное судно упало в километре от взлетной полосы.

«Самолет совершил падение при взлете на удалении 1 км от взлетной полосы с. Северные Коряки. На борту находилось два члена экипажа. К ликвидации происшествия привлечено порядка 45 человек и 9 единиц техники», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в районе села Коряки Елизовского муниципального района разбился легкомоторный самолет Ан-2, который перевозил груз и совершал рейс в село Тымлат Карагинского муниципального района.

На месте происшествия работают спасатели пожарной части села Коряки, пожарного поста поселка Лесного, Спасательного центра МЧС России, а также личный состав одной из воинских частей.

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