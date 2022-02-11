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В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях коронавируса для беременных

Эксперт Роспотребнадзора Горелов: у 20% перенесших COVID-19 беременных дети отстают в развитии

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Замедление темпов развития у детей наблюдается в 20% случаев, если мать переболела коронавирусом в период беременности. Об этом в беседе с ТАСС заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По словам специалиста, речь идет как о психическом, так и о физическом развитии.

«Доказано, что коронавирус вызывает изменение в плаценте. И когда женщина заболевает коронавирусом во время беременности, происходит нарушение плацентарного кровообращения. В результате поступает меньше кислорода и может происходить задержка темпов развития», — объяснил Горелов.

Ученый добавил, что эти последствия можно нивелировать, если вовремя обратить на них внимание и проходить реабилитацию. Специалист подчеркнул, что у детей раннего возраста, которые сами переболели COVID-19, чаще всего осложнением становится синдром Кавасаки.

«Самым грозным для детей после 4 лет является мультисистемный воспалительный синдром, когда поражается несколько органов и систем, а первично заболевание протекает чаще незамеченным в семейном очаге. Ребенок вроде бы не болел, а через две-три недели у него повышается температура до 39-40 градусов, поражается несколько органов и систем, что может привести к реанимации», — заключил инфекционист.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ считают необходимым прививать от коронавируса беременных женщин по всему миру, так как это способно защитить их от тяжелого развития заболевания. Как иностранные, так и российские исследователи подчеркивают, что при заболевании COVID-19 во время беременности без антител к инфекции повышается риск смерти матери и развития патологий у плода.

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Коронавирус 2019-nCoV
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