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Суд не признал «форумчаночку» и «охотницу за ВИПами» оскорблениями после иска к Собчак

Суд постановил, что Собчак «оценила», а не оскорбила участницу ПМЭФ

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

По иску юриста Элеоноры Троицкой к Ксении Собчак суд в Москве постановил, что формулировки «охотница за ВИПами» и «форумчаночка» — оценочные суждения, а не оскорбления. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Оценочные суждения ответчика, выражения автора «форумчаночка» и «охотницы за випами» не могут быть признаны несоответствующими действительности, а равно порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца, поскольку не могут быть проверены на предмет соответствия действительности», — указано в решении Кунцевского суда столицы.

Летом прошлого года Троицкая подала против Собчак иск. Ее обидел вопрос Собчак о том, «на какую панель» она пришла на ПМЭФ и то, что ее выставили как «охотницу за ВИПами». Девушка требовала от телеведущей 50 млн рублей — не только за моральный ущерб, но и якобы денег, полученных Собчак от монетизации видео с Троицкой на YouTube и в Telegram.

Троицкая решительно заявила, что отказываться от своего иска не намерена, а случаев «отступления» вовсе не предусматривает в своей практике. Собчак выразила сожаление, что вопрос был воспринят как оскорбление. По ее мнению, у иска нет судебной перспективы.

1 февраля Троицкой отказали в удовлетворении иска к Собчак.

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