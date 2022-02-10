Поклонская рассказала, чем займется на новой должности

Вступившая в должность замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская рассказала, что посетит все страны СНГ для встречи с россиянами. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Конечно, я планирую поездки во все страны СНГ для того, чтобы встретиться с нашими соотечественниками, услышать, как они живут, с какими проблемами сталкиваются, и оказать содействие в их решении», — заявила она.

По словам Поклонской, контакты с живущими за рубежом соотечественниками важны, чтобы «рушить границы между людьми во всем мире, при этом сохранять свою самоидентичность».

7 февраля Поклонская приступила к новой работе. Она сообщила, что займется защитой прав соотечественников и управлением в сфере культуры.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности посла в Кабо-Верде Натальи Поклонской. Другим указом глава государства назначил ее на пост заместителя руководителя Россотрудничества.