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Женщина не получила маткапитал из-за буквы «ё» в фамилии дочери

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В одном из российских регионов многодетная мать не смогла получить материнский капитал. Причиной стала буква «ё» в фамилии ее дочери. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В 2017 году жительница города Челябинска родила своего третьего ребенка и обратилась в УПФР для получения сертификата на материнский капитал.

Но эксперты фонда обнаружили разночтение в написании фамилий трех детей в свидетельствах о рождении. В документах в их фамилиях разнилось написание буквы «ё» и «е». В получении сертификата было отказано.

Юрист Тимур Матвеев указал изданию, что подобные ситуации часто встречаются в правовом поле. Их можно решить через изменение документов или через суд.

Ранее сообщалось, что в России с 1 февраля на 8,4% выросла часть социальных выплат, пособий и компенсаций. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

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