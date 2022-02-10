Жительница Колорадо замучила дочь ради пожертвований

Жительница Колорадо Келли Тернер лгала врачам об истории болезни своей дочери Оливии Гант и вынуждала медиков проводить девочке ненужные операции. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Также она призывала медиков прописывать девочке ненужные лекарства и собирала пожертвования на ее «лечение». Прокуратура заявила, что Тернер получила из благотворительных фондов от 100 000 до 1 миллиона долларов.

Оливия скончалась в хосписе Денвера в 2017 году.

Позднее Келли Тернер привезла в ту же больницу свою вторую дочь якобы с болью в костях, что вызвало подозрения у медиков. Сейчас 13-летняя девочка находится под опекой своих бабушки и дедушки, жалоб на здоровье у нее нет.

Тернер признала свою вину в содеянном.

Ранее другая жительница США, 22-летняя Юстина Джонсон, нанесла несколько ножевых ранений своей трехлетней дочери Саттон, после чего засунула тело ребенка в мешок и выкинула на улицу.

Американку арестовали, и она рассказала следователям, что пыталась покончить жизнь самоубийством, после чего у нее начались галлюцинации. Видения, как рассказал Юстина, были вызваны бессонницей и наркотической ломкой. О том, что надо убить дочь, ей якобы сказал Губка Боб в телевизоре.