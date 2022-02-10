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В Москве ожидается мокрый снег и гололедица

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В четверг, 10 февраля, в Москве ожидается облачная погода и 0..2°C. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Небольшие осадки (снег, мокрый снег). Гололедица», — прогнозируют синоптики.

Ветер западный, с порывами 7–12 м/c. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Ночью в столице ожидается -1..1°C и облачная погода. Порывы ветра стихнут до 5–10 м/c. Атмосферное давление вырастет до 742 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал, что жителей Центральной России ждет существенное потепление на будущей неделе. По его словам, среднесуточная температура воздуха в этой части страны окажется выше многолетней нормы на семь-девять градусов — это температурные показатели марта в этом регионе. При этом почти каждый день ожидаются осадки в виде снега и иногда дождя.

Подобный прогноз дал и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он заявил, что в конце этой и начале следующей недели на европейской части России будет на семь—десять градусов выше нормы из-за перемещения циклонов. В четверг и пятницу в столице будет до +3°C, а к выходным ожидается похолодание на несколько градусов.

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Погода в Москве
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