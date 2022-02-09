В Татарстане пенсионерку переехали дважды

В татарстанском Зеленодольске автомобиль два раза наехал на 77-летнюю пенсионерку. Видео ДТП опубликовал Telegram-канал «Татарстан-24».

На видео хетчбэк наезжает задним ходом на пожилую женщину. Она пытается подняться, но ее вновь сбивает машина. Во второй раз пенсионерка оказывается между задними и передними колесами.

Затем иномарка едет вперед, и пострадавшая освобождается. Заметив женщину, водитель неспеша выходит и пытается помочь.

Канал отмечает, что пенсионерку доставили в Зеленодольскую ЦРБ, где у нее диагностировали ушибы тазобедренного сустава и колена.

Ранее в Приморском крае 16-летний подросток насмерть сбил девушку на автомобиле, где находились двое взрослых, и вывез ее тело в лесной массив. По данным полиции, молодой человек ехал со стороны села Малая Кема в направлении поселка Терней. В процессе движения он наехал на 21-летнюю девушку, которая шла с работы домой по проезжей части. Пострадавшая скончалась на месте.