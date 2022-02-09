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Минздрав раскрыл подробности о госпитализации Жириновского

В Минздраве назвали стабильным состояние Жириновского, госпитализированного с COVID-19

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Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА «Новости»

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский находится в Центральной клинической больнице (ЦКБ) со 2 февраля с диагнозом COVID «омикрон». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время политик находится в стабильном состоянии и врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Каких-либо других подробностей о состоянии политика в настоящее время не сообщается.

Накануне стало известно, что депутат Государственной думы, председатель ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован с коронавирусом. По некоторым данным, политика госпитализировали с поражением 50-70% легких и двусторонней пневмонией. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Сам Жириновский сообщал, что прививался от COVID-19 восемь раз.

Источники, близкие к ЛДПР, сообщали, что политика подключили к аппарату ИВЛ.

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