Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Новый лоукостер авиакомпании S7 получил сертификат Росавиации 18:20
Пятилетняя девочка умерла после нападения стаи обезьян 18:18
Появились первые изображения «приборки» новой Lada Vesta 18:11
СМИ: причиной переноса награждения российских фигуристов на ОИ стал допинг-тест... 18:10
Девушка Канье Уэста работала доминатрикс 18:08
Вирусолог Викулов: подключение Жириновского к ИВЛ говорит о критическом... 18:06
Глава МИД Британии прилетела в Москву в меховой шапке, несмотря на плюсовую... 17:59
В МИД обвинили США в попытке «оккупировать энергетический рынок ЕС» 17:56
Сменился лидер общекомандного зачета Олимпиады 17:55
Бывший сотрудник Telegram сравнил атмосферу в компании с сектой 17:54

Врач Мясников рассказал, как бороться с новым симптомом «омикрона»

Врач Мясников: новый симптом коронавируса нужно просто перетерпеть

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как бороться с новым симптомом COVID-19, на который в последнее время жалуются люди. Об этом он рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что у людей, заразившихся «омикроном», начала наблюдаться гиперестезия. По словам эксперта, при таком симптоме заболевший новым штаммом коронавируса может испытывать сильные боли.

Мясников отметил, что информация о признаках гиперестезии у пациентов с COVID-19 еще нуждается в исследовании и подтверждении.

«Как справляться с гиперестезией? Что рекомендуют врачи? А ничего — терпеть. Потому что любое лекарство в этом случае принесет больше вреда, чем пользы. Так что нравится, не нравится — терпи, моя красавица», — сказал врач.

До этого инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что при заражении версией «омикрон»-штамма коронавируса BA.2 чаще, чем при первоначальном штамме «омикрона», пациенты стали терять обоняние.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть