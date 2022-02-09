Врач Мясников рассказал, как бороться с новым симптомом «омикрона»

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как бороться с новым симптомом COVID-19, на который в последнее время жалуются люди. Об этом он рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что у людей, заразившихся «омикроном», начала наблюдаться гиперестезия. По словам эксперта, при таком симптоме заболевший новым штаммом коронавируса может испытывать сильные боли.

Мясников отметил, что информация о признаках гиперестезии у пациентов с COVID-19 еще нуждается в исследовании и подтверждении.

«Как справляться с гиперестезией? Что рекомендуют врачи? А ничего — терпеть. Потому что любое лекарство в этом случае принесет больше вреда, чем пользы. Так что нравится, не нравится — терпи, моя красавица», — сказал врач.

До этого инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что при заражении версией «омикрон»-штамма коронавируса BA.2 чаще, чем при первоначальном штамме «омикрона», пациенты стали терять обоняние.