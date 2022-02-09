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В Дагестане ректора университета арестовали по обвинению в мошенничестве

Ректора Дагестанского государственного техуниверситета арестовали по обвинению в мошенничестве

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Советский районный суд Махачкалы арестовал ректора Дагестанского государственного технического университета (ДГТУ) по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Фигурант будет содержаться под стражей один месяц.

О задержании ректора ДГТУ стало известно 5 февраля.

Согласно данным следователей, в период с 2015 по 2018 год ректор вместе с сотрудниками вуза перечисляли деньги со стипендиального счета ДГТУ на расчетные счета знакомых и обналичивали их.

Кроме того, обвиняемый с подельниками подделывали подписи в документах о получении зарплаты и премий сотрудниками ДГТУ и получали с университетского счета наличные без их оприходования в кассу учебного заведения.

В общей сложности злоумышленники присвоили 90 млн руб., выделенных учебному заведению из федерального бюджета.

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