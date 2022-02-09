Путин призвал российские суды к справедливости

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне при обращении в суды должны получать быстрый отклик и справедливое решение. Об этом глава государства сказал на совещании судов общей юрисдикции и арбитражных судов страны, передает ТАСС.

Также российский лидер отметил, что судебной системе России необходимо быть полностью готовой к широкому использованию современных технологий. Суды должны быть оснащены техникой и обеспечены на самом высоком уровне судебной защиты прав граждан и юридических лиц.

Ранее российский лидер подписал закон, позволяющий участвовать в судебном заседании по видеосвязи и получать судебные документы через портал «Госуслуги».

Соответствующие изменения внесены в Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства.

Нововведение предусматривает, что иск или жалобу можно будет подать в электронном виде, а ознакомиться с материалами дела, получить судебные извещения и копии судебных решений возможно в режиме онлайн.