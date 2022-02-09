Ученые рассказали, кому может быть опасен парацетамол

Ученые из Университета Эдинбурга пришли к выводу о негативном влиянии долгосрочного приема парацетамола на сердечно-сосудистую систему. Об этом сообщает «Би-би-си».

Исследователи давали 110 добровольцам парацетамол четыре раза в день в течение двух недель, после чего в течение еще двух недель давали им плацебо. При этом, две трети из испытуемых также пили лекарства от гипертонии. В результате было выявлено, что в среднем, в результате эксперимента, у испытуемых повысилось артериальное давление.

Комментируя результаты, ученые рекомендовали минимизировать прием парацетамола людям, принимающим его в связи с хроническими болями, и убрать из лечебного плана у гипертоников и тех, у кого повышен риск развития заболеваний сердца.

«При этом, это не касается краткосрочного приема или случаев головной боли», — сообщил доктор Йен Макинтайр, участвовавший в проведении исследования.

Ранее сообщалось о рисках употребления парацетамола беременными женщинами.