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Мужчина угнал несколько машин, пытаясь отыскать свою

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Martin County Sheriff/Facebook

Житель США угнал несколько машин, чтобы найти свою, которую тоже угнали неизвестные, пишет HuffPost. Разыскивая личный автомобиль, американец успел столкнуться с поездом и въехать в чужой дом.

По информации полиции, 38-летний Брэдфорд Вицель угнал чужую машину, когда рано утром вышел из бара. По словам мужчины, он сделал это, чтобы найти собственный автомобиль, который, как он считает, также угнали.

Следуя по маршруту, американец оказался на железнодорожных путях, где транспортное средство внезапно сломалось.

Видя приближающийся поезд, Брэдфорд выбежал из машины, которую через несколько секунд откинуло локомотивом в дом, где спали люди. В результате инцидента никто не пострадал, хотя жильцы долго не могли прийти в себя из-за стресса.

Тем временем Вицель покинул место происшествия и угнал погрузчик, продолжа свои поиски. Впрочем, далеко мужчине уехать не удалось — его арестовали полицейские.

Американцу предъявили обвинения в краже в особо крупном размере и мелком хулиганстве. Офицеры сообщили, что расследуют инцидент, поэтому, возможно, список обвинений пополнится.

Ранее другой мужчина угнал машину и не заметил пассажира, сидевшего сзади.

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