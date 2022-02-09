Мужчину, следившего за соседями, приговорили к условному сроку

Суд приговорил жителя Сингапура, преследовавшего пару, к 18 месяцем заключения условно, пишет Asia One.

По информации СМИ, 21-летний Сянь Фэн оставил под дверью пары пакеты с печеньем и запиской, в которой говорилось, что он предлагает свою дружбу. Адресаты такой жест не оценили, поэтому вернули посылку студенту, чем его и разозлили.

После этого сингапурец начал закидывать их дверь яйцами, бросать на лестничную клетку окурки и преследовать соседей на улице. Более того, Сянь просил пару не закрывать дома окна, чтобы видеть, чем они занимаются.

Пострадавшие написали заявление в полицию. В декабре 2021 года Фэн был арестован и обвинен в преследовании двух лиц. 7 февраля суд приговорил студента к 18 месяцем заключения условно. Он должен оставаться дома с 22:00 до 6:00, кроме того, заплатить залог в размере $5000.

Ранее стало известно, что Apple разработала функцию, предотвращающую сталкинг.