Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Юрист рассказал, могут ли Россию лишить золота в командном турнире фигуристов 22:51
Глава МИД Словакии заразился коронавирусом 22:50
Спортивный юрист объяснил, какая дисквалификация может грозить Валиевой за допинг 22:46
Лишившаяся работы из-за стихов Хармса учительница опровергла сообщение об условном сроке 22:45
Почетный президент ФФККР о допинг-пробе Валиевой: это говорят какие-то идиоты и... 22:43
Байден провел разговор с Макроном после визитов последнего в Москву и Киев 22:41
Туктамышева может заменить Валиеву в личном турнире фигуристок 22:28
В Сирии один военный погиб и пять пострадали после ракетных ударов Израиля 22:28
В Белом доме раскритиковали российско-белорусские учения 22:25
Депутат Госдумы Пирог призвал поддержать фигуристку Валиеву, которой грозит отстранение 22:16

Мужчину, следившего за соседями, приговорили к условному сроку

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Суд приговорил жителя Сингапура, преследовавшего пару, к 18 месяцем заключения условно, пишет Asia One.

По информации СМИ, 21-летний Сянь Фэн оставил под дверью пары пакеты с печеньем и запиской, в которой говорилось, что он предлагает свою дружбу. Адресаты такой жест не оценили, поэтому вернули посылку студенту, чем его и разозлили.

После этого сингапурец начал закидывать их дверь яйцами, бросать на лестничную клетку окурки и преследовать соседей на улице. Более того, Сянь просил пару не закрывать дома окна, чтобы видеть, чем они занимаются.

Пострадавшие написали заявление в полицию. В декабре 2021 года Фэн был арестован и обвинен в преследовании двух лиц. 7 февраля суд приговорил студента к 18 месяцем заключения условно. Он должен оставаться дома с 22:00 до 6:00, кроме того, заплатить залог в размере $5000.

Ранее стало известно, что Apple разработала функцию, предотвращающую сталкинг.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть